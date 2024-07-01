Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde nükleer sızıntı iddiasına yanıt geldi

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu dilekçede, hastanede nükleer sızıntı yaşandığını iddia etmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan iddiaya yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde nükleer sızıntı iddiasına yanıt geldi

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu dilekçede, hastanede bu yıl yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığını iddia etti.

Sızıntının, gizlendiği belirtilen dilekçede, “Gizlenmesi için talimat, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Alim B. tarafından verildi” denildi.

Yanıt geldi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada olayı Atom Enerji Kurumu’nun takip ettiğini belirtirken, ölçümlerde herhangi bir sızıntının gözükmediğini kaydetti.

Son Güncelleme:
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
Türk Tabipleri Birliği seçimi sonuçlandı: Sol ittifak kazandı Türk Tabipleri Birliği seçimi sonuçlandı
Tokat'ta kene alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı Tokat'ta kene alarmı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Sahibi o futbol kulübünde yönetici Türkiye'nin ünlü inşaat şirketi iflasın pençesinde. Sahibi o futbol kulübünde yönetici
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Sinan Ateş duruşması başladı Ayşe Ateş duruşmaya 5 korumayla geldi
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar