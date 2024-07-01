Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde nükleer sızıntı iddiasına yanıt geldi

İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu dilekçede, hastanede bu yıl yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığını iddia etti.

Sızıntının, gizlendiği belirtilen dilekçede, “Gizlenmesi için talimat, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Alim B. tarafından verildi” denildi.

Yanıt geldi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada olayı Atom Enerji Kurumu’nun takip ettiğini belirtirken, ölçümlerde herhangi bir sızıntının gözükmediğini kaydetti.