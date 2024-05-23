Bahar alerjisi/nezlesi nedir? Neden kaynaklanır? Nasıl önlenir? Uzmanı anlattı...

Alerji ve bahar mevsimi arasındaki ilişki hakkında bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Güçlü'nün açıklamalarına göre, bahar mevsiminde havadaki polenlere karşı hassasiyet artmaktadır. Özellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, göz sulanması gibi belirtiler alerjik nezlenin habercisi olabilir.

ALERJİK NEZLE NELERDEN KAYNAKLANIR?

Alerjinin bağışıklık sisteminin normalden farklı bir şekilde tepki vermesi sonucunda ortaya çıktığına dikkat çeken Güçlü, alerjik reaksiyonların vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebileceğini ifade etti. Özellikle burun alerjileri, polenlerin yanı sıra ev tozu, küf ve evcil hayvan dışkıları gibi maddelere karşı da oluşabilir. Ayrıca, alerjik nezlenin genetik faktörlerden de etkilendiğini vurgulayan Güçlü, ailede alerjik nezle öyküsü olanlarda bu rahatsızlığın daha sık görüldüğünü belirtti.

Alerjik nezle ile sinüzit arasındaki ilişkiye de değinen Güçlü, burun tıkanıklığı ve akıntısı gibi belirtilerin sinüziti de işaret edebileceğini söyledi.

BAHAR ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güçlü, Bahar alerjisinin belirtilerini şöyle sıraladı: Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kaşıntısı, sık sık ve art arda hapşırma, gözlerde sulanma, kaşıntı ve kızarıklık...

BAHAR ALERJİSİNDEN NASIL KORUNULUR?

Bahar alerjisinden korunmanın en etkili yolu temasın önlenmesi olduğunu vurgulayan Güçlü, polen türlerini belirlemek için yapılan cilt testlerinin faydalı olabileceğini dile getirdi. Açık havada maske takma, burun yıkama solüsyonları kullanma, kıyafet değiştirme ve duş alma gibi yöntemlerle polen maruziyetini azaltmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Son olarak, alerjik nezlenin hayat kalitesini düşürse de ciddi bir hastalık olmadığını belirten Güçlü, uygun koruma yöntemlerinin ve düzenli ilaç kullanımının şikayetleri büyük ölçüde azaltabileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle, alerjik belirtileri olan bireylerin doktora başvurarak uygun tedavi ve koruma yöntemlerini öğrenmeleri önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem