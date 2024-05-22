Avustralya'da kuş gribi alarmı: İlk kez insanda görüldü

Avustralya'da, Hindistan'dan seyahat dönüşü bir çocukta ilk kez kuş gribi (H5N1) vakası görüldü. Bu, ülkede hastalığa yakalanan ilk insan vakası olarak kayıtlara geçti.

Avustralya'da kuş gribi alarmı: İlk kez insanda görüldü

Avustralya'da ilk kez, Hindistan'dan dönen bir çocukta H5N1 tipi kuş gribi vakası tespit edildi. Çocuk, ciddi bir enfeksiyon geçirdi ancak tamamen iyileşti. Çocukla temas eden kişilerde herhangi bir kuş gribi vakası görülmedi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Victoria Sağlık Bakanlığı, Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, çocuğun ciddi bir enfeksiyon atlattığını ve tamamen iyileştiğini ifade etti.

Sözcü, çocukla temas eden kişilerde kuş gribi vakası görülmediğini kaydetti.

Avustralya'da kuş gribi daha önce hayvanlarda görülmüş, fakat hastalığa yakalanan bir insana rastlanmamıştı.

Kaynak: AA

1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış 1 çay kaşığı tüketmek bile kabızlığı önlüyor! Tüm eskiler bu yöntemi uygularlarmış
Sık sık kabus görüyorsanız dikkat! Tedavi edilemeyen bir hastalığın belirtisi olabilir Sık sık kabus görüyorsanız dikkat! Tedavi edilemeyen bir hastalığın belirtisi olabilir
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Onaylı randevuda son durum ne? Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Onaylı randevuda son durum ne?
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Faydalı diye yeniyordu meğer beyni eritiyormuş! Faydalı diye yeniyordu meğer beyni eritiyormuş!
Dünya yansa bile aranızdan ayrılmayacak en sadık 3 burç! Onlar eşine çok bağlılar Dünya yansa bile aranızdan ayrılmayacak en sadık 3 burç! Onlar eşine çok bağlılar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Garanti'den emekliye müjdeli haber: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Garanti BBVA güncel emekli promosyon rakamları ne kadar? Garanti'den emekliye müjdeli haber