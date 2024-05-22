Avustralya'da kuş gribi alarmı: İlk kez insanda görüldü

Avustralya'da ilk kez, Hindistan'dan dönen bir çocukta H5N1 tipi kuş gribi vakası tespit edildi. Çocuk, ciddi bir enfeksiyon geçirdi ancak tamamen iyileşti. Çocukla temas eden kişilerde herhangi bir kuş gribi vakası görülmedi.

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Victoria Sağlık Bakanlığı, Hindistan seyahati sonrası hastalanan bir çocuğun kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, çocuğun ciddi bir enfeksiyon atlattığını ve tamamen iyileştiğini ifade etti.

Sözcü, çocukla temas eden kişilerde kuş gribi vakası görülmediğini kaydetti.

Avustralya'da kuş gribi daha önce hayvanlarda görülmüş, fakat hastalığa yakalanan bir insana rastlanmamıştı.

Kaynak: AA