Aspirin kullananlar dikkat: Uzmanından acil uyarı geldi
Türkiye'de ulaşılması en basit ilaçlardan biri olan Aspirin ile ilgili çok önemli bir uyarı geldi.
Son yıllarda aspirinin koronavirüse bağlı ölüm riskini azalttığına dair ortaya çıkan görüşlere ilişkin Prof. Dr. Vedat Göral, “Sınırlı çalışmalar nedeniyle aspirinin koronavirüs hastalarında tromboz ve kanama insidansına etkisi kesin olarak açıklanamamıştır. Ancak aspirinin, pıhtılaşmaya engel olucu etkisi nedeni ile koronavirüs hastalarında ve koronavirüs geçirdikten sonra da önerilir. Aspirin uzun süreli kullanılırsa, midede gastrit, ülser ve mide kanamasına neden olabilir” dedi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, koronavirüs geçiren hastalarda aspirin kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Göral, “Koronavirüs komplikasyonları, bazı vakalarda, sitokin fırtınalarının eşlik ettiği bir bağışıklık düzensizliği sendromuyla karşımıza çıktı. Bu hastalardaki şiddetli iltihabın, pıhtılaşma mekanizmasını tetiklediği ve kan pıhtılaşmasına neden olduğu bilinir. Öte yandan koronavirüsün damar endotel hücrelerinde iltihaba neden olarak, endotelde hasara yol açtığı bulundu.
Damarın endoletinde hasar, iltihap ve sonuçta küçük trombozlar, yani pıhtıya neden olabilir. Ölümlerin bir kısmının, bu pıhtılaşma sonrası olduğu bilinir. Aspirin, anti-inflamatuar ve pıhtı oluşumunu önleyici özellikleriyle, ciddi koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlayabilir.