Aspirin kullananlar dikkat: Uzmanından acil uyarı geldi

Prof. Dr. Göral, “Koronavirüs komplikasyonları, bazı vakalarda, sitokin fırtınalarının eşlik ettiği bir bağışıklık düzensizliği sendromuyla karşımıza çıktı. Bu hastalardaki şiddetli iltihabın, pıhtılaşma mekanizmasını tetiklediği ve kan pıhtılaşmasına neden olduğu bilinir. Öte yandan koronavirüsün damar endotel hücrelerinde iltihaba neden olarak, endotelde hasara yol açtığı bulundu.