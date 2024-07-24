Artan Sıcaklıklarla Gelen Tehlike: 'Turist İshali'

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde artan hava sıcaklıkları açıkta satılan gıdaları da etkiledi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan ishal vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Özlü, “Bu, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyon. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kritik hastalarda da ciddi komplikasyonlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Özlü, hava sıcaklarındaki artışla birlikte, ‘yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan rahatsızlıklarda artış olabileceğine işaret ederek, tatillerde gıda güvenliği ve gıda temizliğinin kontrol edilmesinin daha zor olduğunu söyledi.

Özlü açıklamasında, “İshal, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyon. Bakteriler olabilir, virüsler olabilir, parazitler olabilir ya da toksik gıda zehirlenmeleri olabilir. Genelde ishal ve onun yanında karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik gibi semptomlar eşlik ediyor. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Bir de böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi böyle kritik ve kontrol altında olmayan hastalarda da ciddi komplikasyonlara yol açabilir”

BEBEKLER İÇİN RİSK DAHA FAZLA

İshal vakalarının perhiz yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Hastalarda en çok gördüğümüz 1-2 gün içinde iyi bir diyetle bu sorunlar çözülebilir. Bizim önerimiz, eğer hastanın genel durumu iyiyse ağızdan beslenmesini engelleyen bir durum yoksa yani yediğini çıkarmıyorsa, iyi bir perhiz yapmasını tavsiye ediyoruz. Bol su içilmesi lazım, mineralli suların içilmesini ve tuzlu ayran tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Onun dışında sadece yoğurt, haşlanmış patates, pirinç lapası, beyaz ekmek içi, muz gibi gıdalar tüketilmeli. Tam bir perhizle, 24 saat içinde tekrar normale dönülebilir. Ama durumu kötü, kusması olan, ağızdan gıda alamayanların özellikle bebeklerin hastaneye başvurmalarında fayda var. Bebekler için risk fazla olabilir; o açıdan özellikle bebekte aşırı bir bitkinlik, genel durum bozukluğu varsa mutlaka hekime başvurmalı. Bunların kaybettikleri sıvı ve mineralleri yerine koyması gerekiyor. Yoksa çok ciddi sorunlar görülebilir” dedi.

Kaynak: DHA