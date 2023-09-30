Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor!

Yapılan araştırmalar uyuma şekliniz ile ölüm riskiniz hakkında bağlantılı bulunduğunu ortaya çıkardı.

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Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! - Resim: 1

Hem vücut hem de zihin sağlığı için büyük önem taşıyan uyku, gün boyu yorulan bedeni dinlendiriyor. Uyku esnasında yaşanan problemler hastalıklar hakkında ipuçları veriyor.

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Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! - Resim: 2

Stanford Üniversitesi'nden Emmanuel Mignot'un da aralarında yer aldığı bilim insanları tarafından yapılan çalışmalara göre; uyku yaşı ile ölüm riskinin doğrudan bağlantılı olduğu kanıtlandı. Özellikle geceleri uyku bölünmesi yaşayan kişilerin bu riski daha çok taşıdığı söylenirken uykunun birçok rahatsızlıkta ilk bozulan şeylerden biri olduğu ortaya çıktı.

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Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! - Resim: 3

UYKU KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KÖTÜ SAĞLIĞIN BELİRTİSİ

Kişilerin uyku sırasındaki vücut hareketleri, nefes alıp vermeleri ve kalp atışları ile ilgili 12 bin çalışmayı inceleyen bilim insanları uyku bölünmesinin ölüm riski ile doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

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Araştırma sonucu açıklandı: Uyku şekliniz, ölüm riskiniz hakkında uyarıyor! - Resim: 4

Uyku yaşı, insanların sağlıklarıyla bağlantılı uyku özelliklerine dayanan tahmini yaşı olarak biliniyor. Genele bakıldığı taktirde insanlar farklı yaşlarda farklı uyurlar ancak uyku kalitesindeki değişiklikler her yaşta kötü sağlığın ilk belirtilerinden biri olarak göze çarpıyor.

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