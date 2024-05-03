Araştırma: D vitamini kansere karşı koruma sağlıyor

Yapılan bir çalışmada, D vitamini açısından zengin bir diyetle beslenen farelerin, deneysel olarak nakledilen kanserlere karşı daha güçlü bir bağışıklık direncine sahip olduğu ve D vitamini almayan farelere kıyasla immünoterapi tedavisine daha iyi yanıtlar verdiği görüldü.

Bilim insanları, bu besinin bağırsakta Bacteroides fragilis bakterisini üreten bir süreci tetiklediğini ve bunun farelere bağışıklıkta gerekli desteği sağladığını buldu.

Vücut, D vitaminini güneş ışığından ve yağlı balık, yumurta sarısı ve bazı süt ürünleri gibi gıdalardan sentezler. Kış aylarında ya da kutuplara yakın bölgelerde ise güneş ışığının yeterli miktarda alınması zor olabiliyor.

Londra'daki Francis Crick Enstitüsü, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Danimarka'daki Aalborg Üniversitesi'nden araştırmacıların dahil olduğu çalışma, bağırsak mikrobiyomu üzerinde çalışan kanserler için yeni anlayışlar ve tedavi yöntemleri vaadine ışık tutuyor.

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Crick İmmünobiyoloji Laboratuvarı başkanı ve kıdemli yazar Caetano Reis e Sousa, "Bu bir gün insanlarda kanser tedavisi için önemli olabilir, ancak D vitamininin mikrobiyom aracılığıyla nasıl ve neden bu etkiye sahip olduğunu bilmiyoruz. D vitamini eksikliğini düzeltmenin kanseri önleme veya tedavi açısından fayda sağladığını kesin olarak söyleyebilmemiz için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Vücutta çok az D vitamini olmasının belirtileri arasında yorgunluk, kemik ağrısı veya ağrı, depresyon veya üzüntü hissi, saç dökülmesi, kas zayıflığı, iştah kaybı ve zayıf bağışıklık sistemi yer alıyor.

Güneş kremi olmadan günde yaklaşık beş ila 30 dakika güneşe maruz kalınması öneriliyor, çünkü SPF içerikli kremler, vücudun etkili bir şekilde D vitamini oluşturmak için UVB ışınlarını absorbe etme yeteneğini engelleyebilir.