Anoreksiya Tedavisi İçin Umut Veren Gelişme

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, bir yeme bozukluğu hastalığı olan anoreksiya nervozanın nedeninin saptandığını ve bununla birlikte olası bir tedavinin de bulunabileceğini ileri sürdü.

Anoreksiya, hem erkekleri hem de kadınları etkileyen, ancak çoğunlukla genç kadınlarda görülen ve tüm psikiyatrik bozuklukların en ölümcül olanıdır. Kanada ve Fransa'dan bilim insanları, anoreksiyanın arkasındaki beyin mekanizmasını keşfettiklerini öne sürdü. Anoreksiya benzeri davranışlar gösteren fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, asetilkolin adlı kimyasalın eksikliğinin beynin ödül sistemi üzerinde olumsuz bir etki yarattığı ve aşırı alışkanlık oluşumuna yol açtığı bulundu. Bu durum, hastalarda sıklıkla görülen kompulsif kendini aç bırakma durumuyla bağlantılı. Dengesizliği tespit eden ekip, beyindeki asetilkolin miktarını artırdığı bilinen bir ilaç olan donepezil kullanarak bunu düzeltmeye çalıştıklarını ve farelerin iyileştiğini gördüklerini açıkladı.

Dr. Salah El Mestikawy şunları söyledi: "Farelerde anoreksiya benzeri davranışları tamamen tersine çevirdiğini bulduk ve bunun anoreksiya nervoza için mekanizmaya dayalı ilk tedaviyi sunabileceğine inanıyoruz. Ancak ilacın hükümet onayı alıp anoreksik hastaların tedavisinde kullanılması yıllar alabilir. İlacın mide-bağırsak ve kas üzerine yan etkileri de bulunuyor, bu nedenle daha az soruna yol açacak yeni bir bileşik geliştirmek için çalışıyoruz"