Anne sütü kolikten koruyor: Bebekleri rahatlatacak 7 yöntem

İnfantil kolik; üç haftadan uzun süren, haftanın en az üç günü, günde üç saati aşan huzursuzluk ve ağlama nöbetleri olarak tanımlanıyor. Bu durum bebeklerin %5 - 25’inde görülüyor. Genellikle doğumdan sonraki ikinci-üçüncü haftalarda başlayarak, altıncı-sekizinci haftalarda artıyor ve üçüncü-dördüncü aylarda kendiliğinden düzeliyor. İnfantil kolik süreci hem bebek hem de aileler için yorucu ve yıpratıcı oluyor. Bazı önlemler ve öneriler bu dönemde işe yarayabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Yıldız, infantil kolik hakkında önerilerde bulundu.