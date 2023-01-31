Anne babalar aman dikkat: Çocuklarda bu belirtileri görüyorsanız hemen doktora gidin

İkinci bir ihtimal ise çocukta bulunan düzensiz yaşam şeklidir. Çocuğunuzun temiz havaya, egzersize ve doğru bir beslenme planına ihtiyacı vardır. Bu düzenli bir yaşam için olduğu kadar diyabet hastalığı ve diğer hastalıklardan korunmak için de ihtiyacı vardır. Düzensiz bir yaşam şekli, çocuğunuzda Tip 2 diyabeti tetikleyebilecektir.