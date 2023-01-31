Anne babalar aman dikkat: Çocuklarda bu belirtileri görüyorsanız hemen doktora gidin
Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da zaman zaman diyabet hastalığı baş gösterebilmektedir. Bugün ülkemizde 18 yaş altı 30 bin çocuk diyabetli bulunmaktadır. Sağlıklı Yaşam Danışmanı Neslihan Sipahi konu hakkında bilgiler verdi.
Önceleri çoğunlukla yetişkinlerde görülen diyabet hastalığı, günümüzde çocuklarda da sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Diyabet hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, bu hastalıktan muzdarip kişilerin ömürleri boyunca ilaç kullanması kesinlikle şarttır. Bu sebeple de küçük yaşta başlayan diyabet hastalığı, çocuklar için oldukça ürkünç ve yorucu olabilmektedir.
Çocuklarda diyabet hastalığı neden olur sorusunun cevabı ise iki yönlüdür. Diyabet hastalığı, yaşlılık, gebelikte oluşan problemler veya düzensiz yaşamdan kaynaklanabildiği gibi aynı zamanda kalıtımsal bir hastalık olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Tip 1 diyabet hastaları, genel olarak genetik açıdan bu hastalığı miras almış kişilerdir. Bu sebeple de çocuğunuzun diyabet hastası olmasının sebebinin bu durum olması da olasıdır. Sizde veya eşinizde ya da ailelerinizde bulunan diyabet hastalığı, küçük yaşta çocuğunuzda tetiklenmiş olabilir.
İkinci bir ihtimal ise çocukta bulunan düzensiz yaşam şeklidir. Çocuğunuzun temiz havaya, egzersize ve doğru bir beslenme planına ihtiyacı vardır. Bu düzenli bir yaşam için olduğu kadar diyabet hastalığı ve diğer hastalıklardan korunmak için de ihtiyacı vardır. Düzensiz bir yaşam şekli, çocuğunuzda Tip 2 diyabeti tetikleyebilecektir.