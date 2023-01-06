Aman dikkat: Bu meslekler kısırlığa neden oluyor!
Çiftlerin en büyük sorunlarından biri infertilite, yani kısırlık. Çiftlerde bu sorun duygusal, ailesel, sosyal sıkıntılara yol açıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verirken kısırlığa neden olan meslekleri de tek tek açıkladı.
Çiftlerin en büyük sorunlarından biri infertilite, yani kısırlık. Çiftlerde bu sorun duygusal, ailesel, sosyal sıkıntılara yol açıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verirken kısırlığa neden olan meslekleri de tek tek açıkladı.
Kısırlık neden olur, kısırlık tedavisi nedir ve nasıl hamile kalınır İnfertilite nedir gibi sorular sıkça aranırken, kısırlığa neden olan meslekler de dikkat çekiyor.
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız konu hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. infertilitenin yani kısırlığın kişilerde duygusal, ailesel, sosyal sıkıntılara neden olabileceğini söyleyen Yıldız şu açıklamaları yaptı:
"İnfertilite günümüzde evlenen çiftlerin en büyük sorunlarından biri. Yaşanan çevrenin bozulması, toksik yiyecek ve ortamların artması, yaşam şekillerinin sedanter değişimi sonucu hareketliliğin azalması, erkeklerdeki testosteron yapımının azalmasına ve spermin üretimi ve olgunlaştırılmasının bozulmasına, azalmasına hatta genetik hatalı yapılmasına sebep olarak infertiliteye neden olmakta.