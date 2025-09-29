'Altın Kan' ile Hayata Tutundu! Türkiye'de Bir İlk Yaşandı

Naide Soylu isimli vatandaş, 'altın kan'a sahip olduğunu öğrendi. Soylu'nun ihtiyaç duyduğu kan İspanya'dan özel koşullarla getirildi. Soylu, 3. bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Gaziantep’te 30 yaşındaki Naide Soylu üçüncü hamileliğinde dünyada 6 milyonda 1 kişide rastlanan ‘altın kan’ grubuna sahip olduğu öğrendi. Soylu için aranan kan İspanya’da bulundu. Türk Kızılay, İspanya’dan özel koşullarda getirilen 3 ünite kanı, soğuk zincirle Gaziantep’e ulaştırdı. Gerçekleştirilen operasyon sonrası, anne sağlıklı bir doğum yaparak bebeğine kavuştu.

İlk iki hamileliğinde sorun yaşamayan 30 yaşındaki Soylu, üçüncü gebeliğinde yapılan rutin testlerde kan uyuşmazlığı tespit edilince yakın takibe alındı. Talasemi hastalığı nedeniyle hamileliğinin 7’nci ayında kan nakline ihtiyaç duyulan hastaya Türk Kızılay aracılığıyla üç kez kan temin edildi ancak uyum sağlanamadı. Aile bireylerinin kanları da uyuşmayınca süreç kritik bir aşamaya geldi. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan ileri taramalar ve ABD’den gelen test sonuçları, Soylu’nun Rh Null kan grubuna sahip olduğunu kesinleştirdi.

'Altın Kan' ile Hayata Tutundu! Türkiye'de Bir İlk Yaşandı - Resim : 1
Naide Soylu bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

Soylu’nun doğumu yaklaşırken, Gaziantep Üniversitesi’nden gelen talep üzerine Türk Kızılay hızla harekete geçti. İspanya’da bulunan iki ünite dondurulmuş Rh Null kanı ile aktif bir bağışçıdan alınan bir ünite, özel taşıma koşullarında soğuk zincir korunarak önce İstanbul’a, ardından Gaziantep’e ulaştırıldı. Yapılan nakil sayesinde anne sağlıklı bir doğum yaptı ve bebeğini kucağına aldı.

Naide Soylu yaşadığı süreci anlatırken, “İlk kez Altın Kan’ı duydum, belki doğurabilirim ama çocuğumu kucağıma alamam diye korktum. Umudum kalmamıştı, ailem ve eşim teselli ediyordu. Doğum zamanı yaklaşırken İspanya’dan gelen güzel haberle hayata tutundum. İlk verildiği anda kalbim çarptı, bir şey oluyor diye korktum ama sonra rahatladım. Ameliyatım zor geçti, sonrasında kanı yine verince toparlandım çok şükür. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım. Bir damlasına muhtaçmışız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

