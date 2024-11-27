Aile Hekimlerine Yeni Yetki Yolda

AKP’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu yeni kanun teklifinde aile hekimlerine ilişkin yeni yetki, dikkat çekti. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda aile hekimleri mesai saatleri dışında hacamat ve akupuntur uygulayabilecek.

Son Güncelleme:
Aile Hekimlerine Yeni Yetki Yolda

AKP, TBMM Başkanlığı'na Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifi sunmuştu. Teklifte aile sağlık merkezlerinden alınan bazı raporların ücretlendirilmesine ilişkin de detay yer almıştı.

Kanun teklifinde aile hekimlerine ilişkin bir yeni detay daha ortaya çıktı. Hazırlanan kanun teklifi yasalaşırsa, sertifikalı aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri sunabilecek. Bu hizmetler arasında hacamat ve akupunktur gibi uygulamalar yer alacak.

Aile Hekimlerine Yeni Yetki Yolda - Resim : 1

“ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE DAHA FAZLA YÜK BİNEBİLİR”

Yeni düzenlemeye ilişkin NTV’ye konuşan Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, şunları söyledi: Sağlıkta şiddeti çözmeden bu düzenlemenin uygulanması, şiddet olaylarını tetikleyebilir. Hastalar yoğun başvuru yaparsa, mevcut sağlık çalışanlarının üzerine daha fazla yük binebilir. Bu tür planlamaların dikkatlice yapılması gerekiyor.

Aile Hekimlerine Yeni Yetki Yolda - Resim : 2

RAPOR ALMAK ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

Öte yandan teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale gelecek.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yeni düzenlemeye ilişkin “Aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: NTV

Son Güncelleme:
Diş Ağrısını Geçirmek İçin Hayatınızdan Olmayın! Kalp Krizi Tehlikesi Diş Ağrısını Geçirmek İçin Hayatınızdan Olmayın!
İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var İş Bankası'nın Aralık Özel Promosyonu! Emekliye Müjde Var
Sokak Satıcılarının Yaptığı Gibi Olması İçin Kestaneyi Pişirirken.... Sokak Satıcılarının Yaptığı Gibi Olması İçin Kestaneyi Pişirirken....
Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit Edildi Türkiye'den İhraç Edilen İki Üründe Zehir Tespit Edildi