Aile Hekimlerine Yeni Yetki Yolda

AKP, TBMM Başkanlığı'na Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifi sunmuştu. Teklifte aile sağlık merkezlerinden alınan bazı raporların ücretlendirilmesine ilişkin de detay yer almıştı.

Kanun teklifinde aile hekimlerine ilişkin bir yeni detay daha ortaya çıktı. Hazırlanan kanun teklifi yasalaşırsa, sertifikalı aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri sunabilecek. Bu hizmetler arasında hacamat ve akupunktur gibi uygulamalar yer alacak.

“ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE DAHA FAZLA YÜK BİNEBİLİR”

Yeni düzenlemeye ilişkin NTV’ye konuşan Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, şunları söyledi: Sağlıkta şiddeti çözmeden bu düzenlemenin uygulanması, şiddet olaylarını tetikleyebilir. Hastalar yoğun başvuru yaparsa, mevcut sağlık çalışanlarının üzerine daha fazla yük binebilir. Bu tür planlamaların dikkatlice yapılması gerekiyor.

RAPOR ALMAK ARTIK ÜCRETLİ OLACAK

Öte yandan teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinden alınan bazı raporlar da ücretli hale gelecek.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yeni düzenlemeye ilişkin “Aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: NTV