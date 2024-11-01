Aile Hekimleri İş Bırakıyor, İşte O Tarihler...

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni tepki gösteren aile hekimleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 günlük iş bırakma kararı aldı. Hekimler, 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakacak.

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Aile Hekimleri İş Bırakıyor, İşte O Tarihler...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜÇ GÜNLÜK İŞ BIRAKMA

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı alındı.

AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı.

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YENİ YÖNETMELİKTE NELER VAR?

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi.

Bu değişiklikle nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılabilecek.

Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.

Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.

Aile Hekimleri İş Bırakıyor, İşte O Tarihler... - Resim : 2

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