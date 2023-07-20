Ağız ve diş sağlığında kriz: 5 yıl sonraya diş randevusu veriliyor!

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde randevu almak aylar alıyor. Üniversite hastanelerinde ise durum daha da vahim: 5 yıl sonraya randevu!

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Ağız ve diş sağlığında kriz: 5 yıl sonraya diş randevusu veriliyor!

Türkiye’deki diş hekimlerinin yalnızca yüzde 30’u Sağlık Bakanlığı’nda çalışıyor. Bakanlık bünyesinde çalışan diş hekimi sayısının iki katı özel sektörde bulunuyor. Bu nedenle vatandaşın kamusal alanda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişmesi oldukça güç. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) randevu almak aylar alırken üniversite hastanelerinde de ancak beş yıl sonraya kadar randevu bulunabiliyor. Randevu bulunabilse bile birçok önemli işlem ya hiç yapılmıyor ya da SGK masrafları karşılamıyor.

ÖZELDE FAHİŞ ÜCRETLER

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, özele yönlendirilen yurttaşların fahiş ücretler ödediğini vurguladı.

Yalçınkaya, “Sağlık Bakanlığı, 2022 faaliyet raporunda diş sağlığı konusundaki başarısızlığını itiraf ediyor. Diş ünitesi başına nüfus hedefi olarak 7 bin 900 denmiş ancak hedef, 8 bin 223 olarak gerçekleşmiş. Pandemi döneminde yatırımların aksadığı, önceliğin değiştiği ve yatırım yapılmadığını ifade ediliyor” dedi.

KALİTESİZ MALZEME

Kamuda diş sağlığı hizmetinde kalitesiz malzeme kullanıldığının altını çizen Yalçınkaya, “Hem ekipman ve malzeme hem personel eksikliği halkın diş sağlığına erişimini engelliyor. Bakanlık diş dışındaki alanlarda 5 dakikada muayene uygulamasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak diş sağlığında bu kadar kısa tedavi mümkün değil” diye konuştu.

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