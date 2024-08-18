Adım Adım Maymun Çiçeği Virüsü Haritası: Hangi Ülkede Kaç Vaka Ortaya Çıktı

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, yeni bir tür Afrika'nın bazı bölgelerinde ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika dışında da vakaların bildirilmesiyle birçok ülkede halk sağlığı açısından acil durum ilan etti. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayılarının hızla artması ve virüsün Afrika alt bölgesine yayılması endişeleri artırdı.

DSÖ, bu yeni tip maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabildiğini belirterek, daha önce vaka bildirilmemiş ülkelerde de tespit edildiğini açıkladı. Avrupa'da da vakalar görülmeye başlanırken, özellikle İsveç'te bir vaka karantina altına alındı.