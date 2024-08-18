Adım Adım Maymun Çiçeği Virüsü Haritası: Hangi Ülkede Kaç Vaka Ortaya Çıktı
Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, hangi ülkede kaç tane vaka olduğu da ortaya çıktı. İşte ülke ülke maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişilerin sayısı...
Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken, yeni bir tür Afrika'nın bazı bölgelerinde ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika dışında da vakaların bildirilmesiyle birçok ülkede halk sağlığı açısından acil durum ilan etti. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde vaka sayılarının hızla artması ve virüsün Afrika alt bölgesine yayılması endişeleri artırdı.
DSÖ, bu yeni tip maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabildiğini belirterek, daha önce vaka bildirilmemiş ülkelerde de tespit edildiğini açıkladı. Avrupa'da da vakalar görülmeye başlanırken, özellikle İsveç'te bir vaka karantina altına alındı.
AFRİKA'DA ARTAN VAKA SAYILARI
Afrika kıtasında teyit edilen vaka sayıları hızla artarken, en fazla vaka Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildi. Şu ana kadar Afrika genelinde 17 binden fazla vaka bildirildi. DSÖ, bu salgının uluslararası düzeyde endişe yarattığını belirterek, küresel bir müdahale çağrısında bulundu. Ayrıca, hızlandırılmış aşı erişimi ve kontrol altına alma önlemleri için 15 milyon dolarlık bir fon gerektiği belirtildi.
AVRUPA VE DİĞER BÖLGELERDE YAYILIM
Avrupa'da da vaka sayıları artmaya devam ediyor. İsveç, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde doğrulanmış vakalar bulunuyor. Asya ve Amerika kıtasında da vakalar bildirildi. ABD'de bin 399 vaka kaydedilirken, uzmanlar ülke genelinde riskin düşük olduğunu belirtti.
KÜRESEL MÜDAHALE GEREKİYOR
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yeni türün hızla yayıldığını ve uluslararası bir müdahalenin gerekli olduğunu vurguladı. ABD, son aylarda Afrika'daki Tip I maymun çiçeği virüsüyle mücadele için 17 milyon dolarlık bir fon ayırarak, bölgedeki hazırlık ve müdahale çabalarını desteklemeye devam ediyor.
KITA KITA VAKA DURUMU
Ocak 2024'ten bu yana Afrika kıtasında 1754 vaka ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti zirvede yer alırken, Avrupa'da toplam 784 vaka bildirildi. Çin'de ise 333 vaka ile Asya kıtasında en yüksek sayı kaydedildi. Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü ile mücadele için çalışmalar sürerken, virüsün yayılma hızı ve kapsamı, uluslararası sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.
Avrupa genelinde bu yıl doğrulanan maymun çiçeği vakalarının toplam sayısı 784 olarak bildirildi.
Ocak 2024'ten bu yana farklı ülkelerde kaydedilen vakalar ise şu şekilde:
İsveç - 32
Norveç - 2
İspanya - 332
İtalya - 60
Birleşik Krallık - 77
Fransa - 101
Almanya - 57
Yunanistan - 10
Bulgaristan - 1
Portekiz - 31
İrlanda - 5
Belçika - 10
Hollanda - 17
Avusturya - 10
Çekya - 11
Polonya - 6
Macaristan - 3
Slovakya - 2
İsviçre - 16
Hırvatistan - 1