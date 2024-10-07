Aciller Doldu Taştı... Vakalar Pik Yaptı, Doktorlardan Flaş Uyarı!

ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA ARTIŞ VAR

Posta'da yer alan habere göre, Doç. Dr. Deniz Aygün, sonbahar ve kış aylarına girilmesiyle solunum yolu enfeksiyonlarının beklenen düzeyde arttığını ve acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Belirtiler arasında yüksek ateş, öksürük, halsizlik, göz ve burun akıntısı gibi semptomlar olduğunu belirten Aygün, Kovid-19 vakalarının da arttığını ancak influenza ve rinovirüs gibi diğer solunum yolu virüslerinin de etkili olduğunu ifade etti.