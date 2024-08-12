Acil Servisler Bu Rahatsızlıklarla Doldu Taştı

İshal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislerde yoğunluk oranı arttı. Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, konuya ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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Acil Servisler Bu Rahatsızlıklarla Doldu Taştı

Acil servisler son günlerde; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle yapılan başvurularla dolup taştı. Son 1 ayda; ishal, bulantı, kusma ve yüksek ateş nedeniyle acil servislere yapılan başvurular ciddi derecede artarken, Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Sadece bizim görev yaptığımız hastaneye günde 20-30 vaka geliyor. Son bir ay içerisinde bir artışla karşı karşıyayız. İshal süresinin uzadığı vakalar, ishalde kan varsa, ateşleri varsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Ersin Aksay, “Son bir aydır ishal vakalarında artış görüyoruz. Daha fazla hastanemize başvuru oluyor. Son bir ay içerisinde böyle bir artışla karşı karşıyayız” dedi.

'ÇOĞU VİRAL HASTALIKLAR'

Prof. Dr. Ersin Aksay, “Çoğu hastamızın başvuru şikayeti ishal. Bazı hastalarda; bulantı, kusma, ateş yüksekliği, ateşi yüksek olan hastalarda yaygın kas, kemik ağrısı, uzamış ishallerde sıvı kaybına bağlı yorgunluk, halsizlik ortaya çıkıyor. Bizim hastanemizde günde 20-30 vakaya rastlıyoruz. Bunlar aslında virüs hastalıklarına bağlı, viral hastalıklara bağlı ortaya çıkıyor. Az bir kısmı bakteriyel, bir kısmı parazitsel enfeksiyonlar; ama hasta bazında düşünürsek, bunlarda ileri inceleme, teknik yapmadan sadece öyküye bakarak hangi etkenle enfekte olduklarını anlamamız gerçekten güç; ama çoğu viral hastalıklar olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

İSHAL 3-4 GÜNDEN FAZLA SÜRERSE DİKKAT

Hastalık uzarsa bu kişilerin muhakkak bir hastaneye başvurması gerektiği yönünde uyarıda bulunan Aksay, “Sistemik hastalığı olan ileri derecede yaşlı kişilerde, ishali uzamış olan kişilerde, kemoterapi alan bireylerde, diyabetik, böbrek yetmezliği olan bireylerde sıvı kayıplarına bağlı akut böbrek yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Bu hasta gruplarının mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması lazım. Bunun dışında ishal süresinin uzadığı vakalar; yani normalde viral hastalıklarda ishal süresini 2-3 günle sınırlarız ve 3-4 günden daha fazla sürüyorsa, ishalde kan varsa, ateşleri varsa, aşırı bulantı-kusmaya bağlı alımları azalmışsa bu hastanın mutlaka tetkik edilmesi lazım" diye konuştu.

DIŞRIDAN YEMEK YERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Bu tür rahatsızlıkların nedenlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ersin Aksay, son olarak şöyle devam etti:

“Dışarıdan yenilen çiğ sebzelerde; yani salata tüketen her kişi de bunlar olabiliyor. Aile içerisinde herhangi bir bireyin enfekte olması durumunda, diğer kişilere bulaş olabiliyor. O yüzden şu ara dikkat edilmesi gereken şey şu; dışarıdan yenilen yiyeceklere, özellikle su kaynağından emin olmadığımız yerlerde yaş-sebze ve meyve tüketilmemesi, kümes hayvanlarıyla ilgili tüketilecek gıdaların vaktinde pişirdikten sonra tüketilmesi ve iyi pişirilmesi gerekiyor. İshal olan bireylerde de el hijyenini çok önemli. Burada dikkat edilecek şey; hastaların sıvı tüketimini artırması, özellikle yağlı gıdalardan kaçınması, sindirimi kolay gıdalara yönlenmesi gerekir.”

Kaynak: İHA

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