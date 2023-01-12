Acil durum sinyali: Baş ağrısı çekenler, bu belirtiye dikkat!
Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı İsmail Bozkurt, baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve sabah erken baş ağrısı, bulantı ve kusma hissi olanlar için çok ciddi bir uyarıda bulundu.
Baş ağrısı dünya genelinde sıkça görülen sağlık sorunlarından biridir. Hemen hemen herkes hayatının bir döneminde baş ağrısı çeker. Baş ağrıları çoğu zaman masum olsa da bazı baş ağrıları var ki kesinlikle ihmal edilmemelidir.
Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Op.Dr. İsmail Bozkurt konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Baş ağrısı, baş kısmının belirli bir kısmında veya tamamında oluşan ağrı, sıkışma veya zonklama hissine denir. Baş ağrıları toplumun neredeyse %50'sinde görülmektedir. Baş ağrıları cinsiyet ve yaş gözetmeksizin herkeste meydana gelebilen bir sorundur.
Baş ağrısının bazı çeşitleri; Primer, sekonder, küme tipi, gerilim tipi, migren, hipertansiyona bağlı baş ağrısı, yorgunluğa bağlı baş ağrısı, gök gürültüsü baş ağrısı, nevralji gibi..
Baş ağrısına nedenleri nelerdir?
Stres, görme sorunları, az su tüketimi, uzun süre aç kalmak, çok efor sarf etmek, gebelik, kimyasal düzensizlikler, sinirlerde ve beyin içi ve çevresindeki damarlardaki rahatsızlıklar, hava değişimleri, yetersiz veya düzensiz uyku, adet dönemi, depresyon, aşırı gürültü, düşük kan şekeri, aşırı alkol ve kafein tüketimi, sigara, parlak ışık, hormonal değişimler, travmalar, basınç değişimi ve genetik faktörler(Örn. migren ağrılarında ailesel geçiş)