Açık iletişim travmaya çözüm olabilir: İşte çocuklara depremi anlatmanın yöntemleri
Depremden etkilenen çocukların karşılaştığı travmadan derin yaralar almaması için ebeveynlerin bilinçli olması büyük önem taşıyor. Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, çocukların yaşanan afetlerden etkilenmemesi için dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin arattığı afet Türkiye'yi derinden etkiledi. Çocukların ve yetişkinlerin süreçten etkilenmemesinin mümkün olmadığını hatırlatan Uzman Psikolog Tuğçe Dabağer Dilek, çocuklara sürecin sağlıklı aktarılmasının önemine dikkat çekti. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek ebeveynlere önerilerde bulundu:
YAŞANAN AFETİ ÇOCUKLARIMIZA NASIL ANLATABİLİRİZ?
"Öncelikle yaşanılan deprem çocuklara mümkün olduğunca yalın ve gerçek bir dilde anlatılmalıdır. Bu noktada, fazla detay vermek veya bu konuyla ilgili hiç konuşmamak çocukların kafasında birçok soru işareti yaratabiliyor. Depremin, yağmur, kar ve diğer hava olayları gibi bir doğa olayı olduğunu ve ayağımızı bastığımız yerlerin zaman zaman bu sebeple hareket edebileceği şeklinde bir aktarım sağlanabilir."
"İkinci en önemli adım ise;
Çocukların deprem ile ilgili sorduğu soruların geçiştirilmemesi ve konunun kapatılmamasıdır. Böyle bir yol izlendiğinde çocuk kendi hayal gücüyle bu sorulara cevap aramaya başlar ve bu durum çocuğun daha fazla kaygılanmasına sebep olabilir."
"ÇOCUKLARIMIZLA AÇIK İLETİŞİM OLMAZSA OLMAZ ADIMLARDANDIR"
Çocuklarla açık iletişim kurmak faydalıdır, ancak bu iletişimin ve aktarımların sınırlarına da dikkat edilmelidir. Çocuğumuzun yanında bu konuyla ilgili detaylı konuşmalardan, çocuğun sürekli deprem ve enkaz görüntülerine maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Çocukların, olumsuz görüntülere fazla maruz kalması, güven duygusunu önemli ölçüde zedeleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu süreçte çocuğun hissetmek ve duymak istediği en önemli duygu güvenlik hissiyatıdır.