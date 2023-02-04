9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit
Bazı ilaçların yan etkileri yıllar içinde ortaya çıkarken, yapılan araştırmalara göre çok sık kullanılan bir ilacın bunama riskini arttırdığı belirtildi.
Demans hastalarının sayısı her yıl giderek artıyor. Beyin fonksiyonlarını etkileyen ve bunamaya neden olan demans hastalığında birçok risk faktörü bulunuyor. Bu faktörler arasında çeşitli ilaç kullanımları yer alıyor. Yeni bir çalışma, düzenli olarak popüler bir ilaç almanın bunama riskinizi yüzde 79 oranında artırabileceğini gösteriyor.
UYKU İLAÇLARI BUNAMA RİSKİNİ YÜKSELTİYOR
Araştırmalar, Covid pandemisinden bu yana uyku sorunu yaşayan kişilerde artış olduğunu bildiriyor. Uyku ilaçları bu can sıkıcı soruna hızlı bir çözüm olabilirken, yeni bir çalışma onları almadan önce iki kez düşünmenizi istiyor. Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayınlanan araştırma insanların uyku ilaçları kullanırken yüzde 79 oranında daha yüksek bunama riskine sahip olduğunu buldu.
KATILIMCILAR 9 YIL BOYUNCA İZLENDİ
Araştırma ekibi, ilacın türü ve miktarının bu yüksek riski açıklayan faktörler olabileceğini açıkladı. Bu bulgulara , bakım evlerinin dışında yaşayan, bunaması olmayan yaklaşık 3.000 yaşlı yetişkine bakarak ulaştılar. Bu kohort, Sağlık, Yaşlanma ve Vücut Bileşimi çalışmasına kaydoldu ve ortalama dokuz yıllık bir süre boyunca takip edildi. Bu katılımcıların yaklaşık yüzde 42'si siyahi, yüzde 58'i beyazdı.
Çalışma süresi boyunca, hastaların yüzde 20'si bunama durumunu geliştirmeye devam etti. Bulgular, "sık sık" veya "neredeyse her zaman" uyku ilaçları alan beyaz katılımcıların , "hiç" veya "nadiren" kullananlara kıyasla yüzde 79 daha yüksek demans geliştirme şansına sahip olduğunu gösterdi. Uyku ilacı tüketimi çok daha düşük olan siyah katılımcılar arasında, sık kullanım da daha yüksek bir riskle bağlantılıydı.