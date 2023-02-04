9 yıllık araştırma sonuçlandı: Milyonlarca kişinin kullandığı ilaçta büyük tehdit

Çalışma süresi boyunca, hastaların yüzde 20'si bunama durumunu geliştirmeye devam etti. Bulgular, "sık sık" veya "neredeyse her zaman" uyku ilaçları alan beyaz katılımcıların , "hiç" veya "nadiren" kullananlara kıyasla yüzde 79 daha yüksek demans geliştirme şansına sahip olduğunu gösterdi. Uyku ilacı tüketimi çok daha düşük olan siyah katılımcılar arasında, sık kullanım da daha yüksek bir riskle bağlantılıydı.