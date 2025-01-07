6 Bin 500 Kişi Kullanmıştı, Bakanlık Acilen Yasakladı

Daha önce Avrupa’da yasaklanan yutulabilir mide balonları şimdi de Türkiye’de yasaklandı. 2024 yılında Türkiye’de 6 bin 500 kişiye yapılan mide balonu uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı.

ÖNCE AVRUPA ŞİMDİ TÜRKİYE

Hürriyet’ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, “Uygulama kolay olduğundan genel cerrahi ve gastroenteroloji dışındaki uzmanların da yaptığı ve uygun olmayan koşullarda takıldığı gözlenince Avrupa’da yasaklandı. Türkiye de yasağa riayet etti” dedi.

"ENDOSKOPİK OLARAK ÇIKARILIYOR"

Banlı işlem yapılırken mide rahatsızlıklarına bakılmadığını belirterek Diğer balon uygulamalarında mutlaka mide içine bakılıyor. Herhangi bir hastalık yoksa işlem uygulanıyor. Bir yıldan fazla süre mide içinde tutulması önerilmediğinden balon söndürülüyor ve endoskopik olarak çıkarılıyor. Oysa yutulabilir mide balonunun uygulaması kolay” diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet