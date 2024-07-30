1970'lerin Kabusu Geri Döndü! Öksürük Deyip Geçmeyin, Bebek ve Çocuklar Tehlikede

Özellikle 1970'li yıllarda kendisini gösteren boğmaca Avrupa ülkelerini alarm duruma geçirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, öksürük nöbetlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak anne babaları uyardı.

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1970'lerin Kabusu Geri Döndü! Öksürük Deyip Geçmeyin, Bebek ve Çocuklar Tehlikede

Nöbetler şeklinde kendisini gösteren boğmaca hastalığı geri döndü. Özellikle 1970’lerde salgın halinde görülen boğmaca hastalığı için Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çarpıcı uyarılarda bulundu.

İki haftadan uzun süren öksürüklerde kesinlikle doktora başvurulması gerektiği belirtilirken, Ceyhan, boğmaca çocukların sürekli öksürmediğini ancak kusma, şiddetli terleme gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.

Ekol TV’ye konuşan Ceyhan, derin nefes alma şeklinde ortaya çıkan öksürük nöbetlerinin boğmacaya dönüşebileceği konusunda anne ve babaları uyardu. Ceyhan, “Nöbetler şeklinde gelir boğmaca, çocuk sürekli öksürmez. Çocuk morarır, uzun sürerse de kusar. Belirtileri şiddetli öksürük, kusma ve terleme” ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Bir solunum yolları enfeksiyonu olarak bilinen boğmacanın semptomlarının uzun sürdüğü bildirilirken, Avrupa ülkeleri 0 ile 6 yaş arasındaki çocukları etkileyen hastalık için alarm durumuna geçti. Geçen yıl dünyada 25 bin olan vaka sayısı ise 2024’ün ilk 3 ayında 32 binlere dayandı.

Temmuzda İngiltere’de 8, Fransa’da ise 17 kişinin boğmaca nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Türkiye’de konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Prof. Dr. Ceyhan, boğmacanın virüs değil bir bakteri olduğuna dikkat çekerken, tek çarenin aşı olduğunun altını çizdi.

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