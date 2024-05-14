Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay: "Sağlıkta tasarruf olmaz"

Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı ve bilimsel eczacılığın 185. yıl dönümü dolayısıyla "Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Sağlıkta tasarrufun olamayacağını, olmaması gerektiğini, bir değer biçmek gerekirse bulunamayan ve hastaya ulaştırılamayan ilaca değer biçilemeyeceğini, halk sağlığının ve insan hayatının bir bedelinin olamayacağını çok kere dile getirdik, sistem değişmedikçe dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA