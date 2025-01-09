10 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Hayati Gerçek, Ölüm Riskini Azaltan Kahve İçme Saati Hangisi?

Tulane Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir araştırma kahve sevenler için kritik bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 1999 ve 2018 yılları arasında Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme anketine katılan 40.725 kişinin verilerini inceledi.

10 YIL BOYUNC HEPSİ TAKİP EDİLDİ

Katılımcılara günlük yiyecek ve içecek tüketimleri, kahve içip içmedikleri, ne kadar ve ne zaman tükettikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 36’sının sabah, yüzde 14’ünün ise gün boyu kahve içtiği öğrenildi. Katılımcılar, yaklaşık 10 yıl boyunca takip edilerek ölüm nedenleri incelendi.

KAHVE İÇME SAATİ ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTABİLİR

Sabah saatlerinde kahve içen kişilerin, gün boyunca kahve içen kişilere kıyasla daha az kalp hastalığına yakalandığı, daha az hastalık ve ölüm riski taşıdığı ortaya çıktı. European Heart Journal’da yayımlanan araştırma sonucuna göre, kahve içme saati erken ölüm riskini azaltabilir.

SABAH KAHVESİNDE ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Araştırma sonucunda sabah kahve içenlerin, kahve içmeyenlere kıyasla ölüm riski yüzde 16, kalp hastalıklarından ölme riski ise yüzde 31 daha düşük çıktı. Gün boyu kahve içenlerin ölüm oranında ise düşüş gözlenmedi.

Süreçte 4.295 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerden 1.268’isini kalple ilgili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAHVE İÇME SAATİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sonucu değerlendiren Prof. Thomas F. Luscher, “Kahve içme saati neden önemli olabilir?” sorusunu şöyle yanıtladı: Sabah saatlerinde, vücudu uyanmaya hazırlayan aktivitelerde belirgin bir artış görülür. Bu etki gün içinde azalır ve uyku sırasında en düşük seviyeye ulaşır. Kahve içmenin sirkadiyen ritmi bozarak bu döngüye zarar vermesi muhtemel.

Kaynak: Haber Merkezi