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31.12.2017 18:10

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama! Sayı verdiler

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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama! Sayı verdiler
Sağlık Bakanlığı'ndan kemik iliği nakli bekleyen hastalara ilişkin açıklama.

ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından  kemik iliği nakli bekleyen hastalara ilişkin yapılan açıklamada, "Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımıza kemik iliği bulmak için yürütülen TÜRKÖK projesi ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşılmıştır. Bu gönüllü vericilerin kemik iliği bağışları ile yarısı çocuk olmak üzere 540 hastamız nakil olmuştur. Bu yıl içerisinde yapılan akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısı TÜRKÖK bağışçılarından sağlanmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kemik iliği nakli bekleyen hastalara ilişkin yapılan açıklamada, "Kemik iliği nakli bekleyen hastalarımıza kemik iliği bulmak için yürütülen TÜRKÖK projesi ile 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşılmıştır. Bu gönüllü vericilerin kemik iliği bağışları ile yarısı çocuk olmak üzere 540 hastamız nakil olmuştur. Bu yıl içerisinde yapılan akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısı TÜRKÖK bağışçılarından sağlanmıştır. Ulusal kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK sayesinde yurt dışı bağımlılığımız azalmış olmakla birlikte hastaların daha kısa sürede nakil olma imkanı sağlanmıştır. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde gönüllü verici sayısını 500 bine ulaşması hedeflenen TÜRKÖK projesi ile kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, TÜRKÖK ulusal kemik iliği bankası ve TÜRKÖK doku tipleme laboratuvar çalışanları, nakil merkezlerinde tedavi gören hastalar ve TÜRKÖK bağışçılarının yeni yıl mesajları yer aldı.

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