Sağlık Bakanlığı'ndan, 'hamile çocuklar' haberlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili yapılan habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturma talimatı verilip müfettiş gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili “Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Haber daha önce şikâyete konu olmuş, İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Hastaneden Türkiye'yi sarsacak utanç listesi!

Medeni kanunun ilgili hükümleri, "Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.", "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir:

18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur" ifadesine yer verildi.