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26.01.2018 10:40

'Sadece 'Reis'e değil, Akar ve Güler'e de 'gazi' unvanı verilmeli'

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'Sadece 'Reis'e değil, Akar ve Güler'e de 'gazi' unvanı verilmeli'
Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Erdoğan'a 'Gazilik' ünvanı verilmesi teklifini genişletti ve hastanede kendisini ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a da aynı ünvanın verilmesini istedi.

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, eleştirilere neden olan AKP'li Metin Külünk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendirdi.

Yılmaz, "Yalnız Reis’e değil, 15 Temmuz darbe gecesi o alçak darbecilerin işkence ettiği Genelkurmay Başkanı’mız Hulusi Akar’a ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mız Yaşar Güler’e de Gazi unvanı verilsin" ifadesini kullandı.

 Yılmaz'ın "Reis’e gazi unvanı verilmeli mi?" başlığıyla (26 Ocak 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Diyorlar ki “Reis’e Gazi unvanı verilmeli mi?”

 Bir yanda “Ay Atatürk mü bu, ne gerek var canımın içi?” diyenler…

 Diğer yanda “Yetmez ama evet” diyenler…

 Ben de meseleye tam orta yerinden dalarak diyorum ki…

 Üst üste en çok darbe yiyen lider olarak bu payenin verilmesi, fazlasıyla gecikti yalnız…

 Fakat…

 Yalnız Reis’e değil…

 15 Temmuz darbe gecesi o alçak darbecilerin işkence ettiği Genelkurmay Başkanı’mız Hulusi Akar’a ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mız Yaşar Güler’e de Gazi unvanı verilsin…

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz’ı hastanede ziyaret ettiği ana dair kare tartışmalara neden olmuştu.

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