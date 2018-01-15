Sadece Diktatör'ün yasaklanması Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' isimli oyununun gösterimine izin verilmemesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Tanrıkulu, Barış Atay'ın Sadece Diktatör isimli oyununun Artvin'de gösterimine izin verilmemesini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

Tanrıkulu'nun sunduğu soru önergesi şöyle;

Artvin Halkevi’nin 12 ve 14 Ocak tarihlerinde Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlemek istediği, Barış Atay’ın “Sadece Diktatör” adlı oyununun gösterimine Artvin Valiliği tarafından önce izin verildiği, ancak etkinliğe birkaç gün kala oyunun Artvin İl Özel İdaresi’nin kararıyla engellendiği ifade edilmektedir.

Karar nedeniyle Halkevleri dava açmış, Rize İdare Mahkemesi de oyununun engellenmesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir

Artvin Valiliği, Rize İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararını tanımamış ve 12 Ocak 2018 tarihinde oyunun sahnelenmesini engellemiştir.

Daha sonra oyununun Kaymakamlıktan alınan izin doğrultusunda, 13 Ocak 2018 tarihinde Hopa Yeni Emre Düğün Salonu’nda oynanacağı duyurulmuş, ancak, oyuna saatler kala salonun kapısı kilitlenerek ve polislerle çevresi sarılarak oyun engellenmiştir.

Bu bağlamda;

1.Artvin Valiliği hangi gerekçeyle önce izin verdiği oyunu daha sonra yasaklamıştır?

2.Oyunun engellenmesi hususunda AKP Hükümetinin bir talimatının olduğu iddiası doğru mudur?

3.Artvin Valiliği hangi gerekçeyle yargı kararına uymamıştır?

4.Yargı kararına uyulmaması hususunda AKP Hükümetinin bir talimatının olduğu iddiası doğru mudur?

5.Artvin Valiliği’nin yargı kararına uymaması nedeniyle soruşturma açılacak mıdır?

6.Hopa Kaymakamlığı önce izin verdiği oyunu, sonra hangi gerekçeyle engellemiştir?

7.Hopa’da oyunun engellenmesi hususunda AKP Hükümetin bir talimatının olduğu iddiası doğru mudur?

8.Anılan tüm iddialar ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?