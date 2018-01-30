‘Sadece Diktatör’ tiyatrolarda okundu

Onur Orhan’ın yazdığı ve Barış Atay’ın sahnelediği “Sadece Diktatör” oyununun yasaklanmasına tepki olarak Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyelerinin çağrısıyla gün akşam Kadıköy’deki tüm tiyatro sahnelerinde, birçok kentte ve yurt dışında oyun metni okundu.

Tiyatro oyununun yasaklanması üzerine ilk defa internet üzerinden örgütlenildiğini belirten Altkat Sanat yönetmeni Nevzat Süs “Sosyal medya üzerinden birçok olumlu tepki aldık. Binlerce insan oyun metnini okumak istedi. Bu sansüre, baskıya, yasaklamalara karşı sembolik bir eylemdir” dedi. Ardından Altkat Sanat oyuncularından Müge Suat oyun metnini okudu.

Oyun “Toplumsal infiale neden olabileceği” gerekçesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin ve Kocaeli ’de valiliklerce yasaklanmıştı. Oyuncu Barış Atay ise Twitter hesabından oyunun yasaklanmasına tepki olarak, “Sadece Diktatör yasaklar ama biz oyunu ulaştırırız” sözleriyle yasaklamanın etki etmeyeceği mesajını vermişti.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun oyuncu Barış Atay'ın Artvin, Ankara ve İstanbul'da yasaklanan 'Sadece Diktatör' oyun metninin Türkiye'deki tiyatro, fuaya ve sahnelerinde okunması çağrısına bir destek de İsveç'in başkenti Stockholm'den geldi.

Stockholm merkezindeki bir kafetaryada bir araya gelen aralarında sanatçıların da bulunduğu bir grup, sesli olarak Atay'ın oyununu okudu.

Oyunun okunmasından sonra bir açıklama yapan Tiyatro Sanatçısı Serpil İnanç, Türkiye'de siyasi iktidarların kültür ve sanata yaklaşımlarının her dönem sakat olduğunu ancak AKP Hükümeti'nin kültür ve sanat düşmanlığında rekor kırdığını söyledi.

AKP Hükümeti'nin valilerinin bazı illerde 'Sadece Diktatörü' yasaklamaların oyunun gücünü gösterdiğini belirten İnanç, Stockholm'deki sanatçılar olarak baskı altındaki sanatçılarla dayanışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Pek çok ilde yasaklanan 'Sadece Diktatör' oyunu geçtiğimiz yılın mart ayında Atay tarafından Stockholm, Göteborg ve Malmö illerinde sahnelenmiş, ilgi ve beğeniyle izlenmişti.