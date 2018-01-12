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12.01.2018 21:55

'Sadece Diktatör' oyununa bu kez Kadıköy'de engelleme

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'Sadece Diktatör' oyununa bu kez Kadıköy'de engelleme
Onur Orhan'ın yazdığı Caner Erdem’in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği "Sadece Diktatör" oyununa ilişkin engelleme çabaları sürüyor. Barış Atay Emniyet'in Kadıköy'de oyunun gösterileceği sahneyi bulmak için çabaladığını belirtti.

CUMHURİYET - Tiyatro oyuncusu Barış Atay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü talimatı ile polislerin Kadıköy’de tiyatro sahnelerine giderek ve arayarak baskı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise oyunun oynandığı tiyatro sahnesini adres göstererek, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talimatı ile şu an Kadıköy’deki tüm tiyatro sahnelerine gidip, arayıp “Sadece Diktatör burada mı oynuyor, bu oyun sakıncalı, şikayet var” diyen Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nden polislere kolaylık olsun. İstanbul temsilleri @kadikoyemek tiyatrosu’nda oynanmaktadır!” ifadelerini kullandı.

‘TEHDİTLERE BOYUN EĞECEK DEĞİLİZ’

Atay ayrıca "Neredeyse her temsile sivil polis gönderdiğiniz için bilmemeniz mümkün değil ama diyelim ki unuttunuz, hatırlatalım. @_onurorhan’ın yazdığı @cnrrdm’in yönettiği benim oynadığım oyunun 3. sezonu 157. temsilidir ve devam edecektir. Diğer sahnedeki dostlarımızı, oyunun orada oynanmadığını bilmenize rağmen taciz etmeniz boşa bir çabadır. Hiçbir tiyatrocu arkadaşımız ve biz tehditlerinize boyun eğecek değiliz. Öyle olsa iktidarınız süresinde tiyatro yapmak yerine, “saray”da yemek kuyruğuna girerdik zaten” dedi.

‘ ÇOK İSTİYORLARSA GELİP OYUNU İZLEYEBİLİRLER’

Atay şöyle devam etti:

"İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun emir erlerini kapı kapı dolaştırmasına gerek yok, çok istiyorlarsa oyunu gelip izleyebilir ya da farklı temsillerde kaydettikleri video görüntülerinden izleyebilirler. İş yükünüz de azalmış olur.

CB Erdoğan’ın da sadece kendisinden bahsedildiği paranoyasına kapılması ya da kendine bu kadar büyük bir önem atfetmesi gereksizdir.Derdimiz sadece kişiler değil, baskıcı yönetimler ve diktatörlüklerdir. Tek diktatör de kendisi değildir, sadece sistemin küçük bir parçasıdır.

Özet olarak Sadece Diktatör şu ana kadar yaklaşık 40.000 seyirciye ulaşmıştır bundan sonra da her türlü engelleme çabanıza, baskılara rağmen ulaşmaya devam edecektir. Biliriz ki korkunuz budur!"

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