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27.01.2018 23:40

'Sadece Diktatör' oyununa 2 ilden daha yasak geldi

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'Sadece Diktatör' oyununa 2 ilden daha yasak geldi
Barış Atay'ın oynadığı 'Sadece Diktatör' oyunu OHAL ve 'güvenlik sorununu' gerekçesiyle İzmir ve Kocaeli'nde de yasaklandı

Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği 'Sadece Diktatör' oyunu, İzmir Valiliği tarafından da sürekli olarak yasaklandı. İzmir'in ardından Kocaeli'de de oyuna yasak geldi. 

Oyun, İstanbul, Ankara, İzmir, Artvin ve Kocaeli'de yasaklanmış oldu. 

KESK'e Eğitim Sen İzmir 6 Nolu Şube düzenlediği etkinlikte 'Sadece Diktatör' oyunu, 31 Ocak akşamı Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Salonu'nda sahnelenecekti. Ancak bu etkinlik İzmir Valiliği'nin engeline takıldı. Yasak bugün Eğitim Sen yöneticilerine yazılı olarak tebliğ edildi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzası ile yayınlanan yasak kararında 'Sadece Diktatör' oyununun kamu düzenini, genel ahlakı ve başkalarının hak ve özgürlüklerini tehlikeye düşürebileceği ve organizisyonu yapanlara yönelik bazı kesimlerin 'toplumsal duyarlılık' nedeniyle tepki gösterebileceği ve provakasyonlar yaşanabileceği ileri sürüldü.

YASAĞIN HUKUKİ DAYANAĞI YİNE OHAL
Yasağın hukuki gerekçesi ise OHAL'in getirdiği olağanüstü yetkiler oldu. Yazıda "Sadece Diktatör isimli tiyatro oyununun idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve/veya kapalı alanlarda ve tiyatrolarda oynanması yasaklandı" ifadeleri yer alıyor.

 

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