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19.01.2018 18:20

'Sadece Diktatör' Kadıköy'deki tüm tiyatro sahnelerinde yasaklandı

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'Sadece Diktatör' Kadıköy'deki tüm tiyatro sahnelerinde yasaklandı
Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği "Sadece Diktatör" oyunu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'deki tüm tiyatrolarda yasaklandı.

Yasak kararında, oyunun kamu düzenini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği, toplumsal huzur ve güvenliği bozabileceği gerekçe gösterildi.

"ERDOĞAN TARAFINDAN YASAKLANDI"

Oyuncu Barış Atay, kişisel Twitter hesabından yasak kararına tepki gösterdi. Oyunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yasaklandığını belirten Atay, "Bunun tümden bir yasaklamanın başlangıcı olduğunu biliyoruz. Açıklamamızı yapacağız. Unutmayalım ki #SadeceDiktatörYasaklar" ifadelerini kullandı.

 

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