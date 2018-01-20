'Sadece Diktatör' İstanbul'un o ilçesindeki tüm tiyatrolarda yasaklandı

Oyuncu Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyunu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'deki tüm tiyatrolarda yasaklandı.

Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği oyunun, 'kamu düzenini' ve 'güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği', 'toplumsal huzur' ve 'güvenliği bozabileceği' gerekçesiyle yasaklandığı belirtildi. Oyun, daha önce 9 kentte daha yasaklanmıştı.

Kişisel Twitter hesabından karara tepki gösteren Barış Atay, oyunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yasaklandığını ifade etti. Atay, "Bunun tümden bir yasaklamanın başlangıcı olduğunu biliyoruz. Açıklamamızı yapacağız. Unutmayalım ki Sadece Diktatör Yasaklar. Ellerinde oyuncağa dönmüş hukuk sisteminden bir beklentimiz yok, o yüzden bu yasak için mahkemeye başvurmayacağız. Fakat size söz, #SadeceDiktatör herkese ulaşacak. Çok yakında!" paylaşımında bulundu.

Polis Emek Sahnesi'nin girişini kapattı

Kadıköy Emek Sahnesi'nin girişini kapan Çevik kuvvet ekipleri, tiyatroya kimseyi almadı.

'Sadece Diktatör' oyunu daha önce Ankara, Van, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Alaşehir, Manisa, Konya ve son olarak Artvin illerinde yasaklanmış, tepkilere neden olmuştu.