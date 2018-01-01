SADE GAZOZA VERGİ VAR, YATA KOTRAYA YOK!

Sevgili okuyucular yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılda bir vergi yazarı ne gibi müjde verebilir ki. Zamları sıralar. Maalesef ben de onu yapacağım. Ama çelişkilerini belirterek. Vergi düzenlemeleri ile kimine vergi kolaylığı, kimine ise zam.

Ahmet Arif’in dizeleri gibi ‘’Dağlarının, dağlarının ardı korkunçtur. / Hiç akıl edip de düşünen var mı?/ Gün kimin hesabına tutar akşamı, / Rahmetinden kim demlenir bulutun.’’

Evet. ‘’Ayılana gazoz bayılana limon.’’ Bu eğlenceli roman havasındaki gazoza da vergi geldi. Alkollü, kolalı ve gazlı içecekler gibi sade gazoz da artık özel tüketim vergisine tabi. Şiirdeki gibi, vergiler kimine rahmet gibi yağar, kimine ise kasırga.

VERGİLER ARTIRILIYOR

2018 yılı emlak vergileri yüzde 50 artacak. Ayrıca, her yıl yeniden değerleme oranın yarısı kadar arttırılarak ödenecek. Gelir vergisi ile ilgili had ve değerler de yeniden değerleme oranı olan yüzde 14,74 oranında arttırılarak uygulanacak. Damga, harç, veraset ve intikal vergisi ve belediye gelirleri vergileri ile vergi cezaları da yüzde 14.74 oranında arttırılarak uygulanacak.

Ayrıca, kira gelirlerinin beyanında % 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider de %15’e düşürüleceği için kira geliri sahiplerinin vergi yükü bir önceki yıla göre yüzde 10 yakın artacak. Yanı aldığı 100 liranın 40 lirasını vergi olarak ödeyecek.

Kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 20 yerine yüzde 22 olarak uygulanacak.

Engellilerin 200 bin liranın üstündeki otomobil alımlarına özel tüketim vergisi istisnası uygulanmayacak. Yani engellilerin vergi avantajı da kısmen kaldırılmaktadır. Gerekçesi ise istismar edildiği.

TİRYAKİLER YANDI

Ayrıca, makaron olarak tabir edilen sigara kâğıdı da ÖTV kapsamına alınıyor. Bir çoğumuz makaron’un ne demek olduğunu bilmeyebiliriz. Makaron, sarmalık kıyılmış tütün ürününde kullanılan boş filitreli sigara tüpü demek. Yaprak sigara kâğıdı ise, sarmalık kıyılmış tütün ürününde kullanılan yaprak şeklindeki sigara kağıdıdır.

Torba Kanunla makaron veya yaprak sigara kâğıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurulması, satılması, bulundurulması ve nakledilmesi da yasaklanıyor. Yani fakir köylü ürettiği tütün yerine 10,12, veya 13 liraya Amerikan sigarası içmek zorunda kalacak. Maliye ise yüksek vergi, idari para ve hapis cezası getirerek herkesi Amerika sigaralarını içmeye mahküm etmektedir. Yani yerli tütün ekimi açıkça yasak ve cezalarla engelleniyor, Türk tütün üreticisi cezalandırılarak meydan yabancı sigara tekellerine bırakılıyor.

Sigarayı kimi isteyerek zevk alarak, kimi de düçar olduğu bir illet olara içmektedir. Öyle ya da böyle bakkaldan 12 liraya satın aldığınız sigaranın sadece 2 TL’si sigara satış beli, bayi karı, satış ve pazarlama bedeli, 10 lirası ise ÖTV+KDV olarak Devlete ödendiğini biliyor muydunuz?

En çok tüketilen rakı ile bira için bir hesaplama yaptım. Vatandaşın Maliye için nasıl bir vergi veznesi olduğunu aşağıda ibretle göreceksiniz! 6 lira 25 kuruşa satılan 1 kutu biranın yaklaşık 4 TL’si vergi, geriye kalan 2.5 lirası ise satış fiyatı, bayi karı ve satış pazarlama gideri.

Rakıda ise konu daha da berbat; 100 cc’lik bir şişe rakının 70 TL’si ÖTV+KDV. Geriye kalan 35 TL’si ise rakının satış fiyatı, bayi karı ve satış pazarlama giderlerinden oluşmaktadır.

HANİ OTOMOBİL VERGİLERİ YÜZDE 15 ZAMLANACAKTI ZAM ORANI YÜZDE 64’ GEÇİYOR!

Ya otomobillerin vergisi. En büyük zam ise otomobillere. Bu yıldan başlayarak motorlu taşıtlar vergisi hesaplamasında otomobillerin motor gücü ve yaşı yanında taşıtın değeri de esas alınacak. Aşağıda farklı segmentlerdeki otomobillerin 2017, 2018 vergileri ve artış yüzdeleri kıyaslamalı olarak verilmiştir.

Otomobil 2017 Vergisi TL 2018 Vergisi TL Artış oran % 1300 cc Altı 623 892 43.17 2000 cc Altı 2.772 4.317 55.7 4001 Yukarısı 22.716 35.379 64.2

Yasa çalışmaları sırasında Maliye Bakanı’mız motorlu taşıtlar vergisinin yüzde 15 ile 25 arasında artacağını söylemişti. Açıklanan değerler ise yukarıda açıklandığı üzere yüzde 55, yüzde 64 üzerinde. Değerlendirilmesi okuyucularımızın takdirine…

MEMUR, EMEKLİ VE İŞÇİYE YÜZDE 5 YETER!

Gelelim dar gelirlilere; Ocak'ta tüm emeklilerin maaş zammı ise yüzde 5’i geçmeyecek. Bilindiği gibi memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı ise enflasyona göre yüzde 4.97.

2009 yılından başlayarak Torba Kanunlarla yatların, kotraların ve gemilerin (gemicikler de tabi), motorlu taşıt vergileri, özel tüketim vergisi ve katma değer vergilerinin sıfırlandığını biliyor musunuz?!. Yani gazoza vergi, yata, kotraya ve gemilere vergi yok! Sanki yatlarda fakirler sefa sürüyor! Doğan görünümlü şahin vergiye tabi yat, kotra değil. Garip- gurebaya, şoföre, bakkala, kasaba ise en ağır vergi.

Damga, harçlar ve kurumlar vergisi düzenlemeleri ile de kolay borçlanmanın ve sıcak paranın ülkeye akması için özendirici önlemler alınıyor.

BU VERGİLER SAVAŞ EKONOMİSİ İÇİN Mİ?

Yukarıdan beri anlatmaya çalıştıklarımızdan anlaşıldığı üzere; bu düzenlemeler ile ekonominin canlandırılması, işsizliğin azaltılması, halkın refahının artırılması yerine dışardan kolay borçlanma ve savaş ekonomisine kaynak yaratma amaçlanıyor. Hazinenin daha kolay iç ve dış borç alması için banka ve finans sektörüne Torba Kanunlar, KHK ve Bakanlar Kurulu Karaları ile mali yükümlülükler halkın sırtına yükleniyor.

Nitekim, Son Torba Kanun gerekçesinde savaş ekonomisi hazırlıkları şu şekilde ifade edilmektedir: ‘’Artan jeopolitik-güvenlik riskleri, savunma ve güvenlik birimlerimizin silah-teçhizat kabiliyetlerinin artırılması ve modernize edilmesini zorunlu kılıyor. Bu çerçevede artan ihtiyaçları karşılamak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde olan savunma sanayi fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere düzenlemeler yapılmaktadır.’’

2018 yılının, savaşsız, barış ve güvenlik içinde geçmesi dileklerimle…