Hemen seferber olan ekipler, çok sayıda araçlarla siren çalarak geldikleri Demir Ailesinin evinde, kemoterapi tedavisi için saçlarını kestirmeyen Olcay Demir'i ikna ettiler.Birgül ve Yüksel Demir çiftinin 8 yaşındaki çocukları Olcay Demir'e iki ay önce gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan başarılı bir operasyon ile beyninde tespit edilen ur alındı. Hemen ardında da Olcay Demir, Ege Üniversitesi'nde kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi nedeniyle küçük Olcay Demir'in saçları dökülmeye başladı. Ancak Olcay saçlarını kestirmek istemedi. Bunun üzerine anne Birgül Demir, polis hayranı olan oğlunu ikna edebilmek için Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp durumu anlatarak kendilerinden saçlarının kesilmesi için oğullarının ikna edilmesini istedi.

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde lösemi hastası olan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen ve polis hayranı olan 8 yaşındaki Olcay Demir için annesi Birgül Demir, emniyetten yardım istedi.