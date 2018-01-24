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24.01.2018 17:35

Sabiha Gökçen Havalimanı 8. oldu

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Sabiha Gökçen Havalimanı 8. oldu
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın zamanında kalkış oranı geçen yıla göre yüzde 11 artarak yüzde 88,49’a yükseldi.

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 2016 yılında yüzde 79.23 olan zamanında kalış oranı bu yıl yüzde 11 artarak yüzde 88.49 oldu. 1 Ocak ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki uçuşlar üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2017 yılında kalkış yapan 109.840 uçaktan  yüzde 88,49’u zamanında kalktı. Yapılan araştırmada, Haziran ayı yüzde 94,17 ile en yüksek zamanında kalkış oranına sahip ay olurken, Ekim ayı yüzde 93,87’lik oranıyla ikinci sırada yer aldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DÜNYA 8’İNCİSİ OLDU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2017 yılı zamanında kalkış oranı ile kendi kategorisinde 8’inci oldu. Listede en dakik havalimanı ise  Japonya’da bulunan Osaka Havalimanı oldu. Osaka Havalimanı’nı Utah’ta bulunan Salt Lake City Havalimanı ve Japonya’da bulunan Sapporo Havalimanı takip ediyor.

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