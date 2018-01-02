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02.01.2018 19:25

Sabah'ın "FETÖ'nün tetikçisi" listesinde Star yazarı da var

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Sabah'ın "FETÖ'nün tetikçisi" listesinde Star yazarı da var
Hükümetin medyadaki seslerinden Sabah gazetesinin “FETÖ’nün tetikçi yazarları” listesinde, yine hükümete yakın Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin yer alması dikkat çekti. 

Sabah gazetesi, FETÖ’nün “Tahşiyeciler kumpası” davasına ilişkin mahkemenin gerekçeli kararına yer verdi. Haberde, gerekçeli kararda “örgütün medyadaki yüzleri” ifadesiyle bir liste yer aldığı belirtildi. Buna göre, “Ekrem Dumanlı, Hüseyin Gülerce, Ahmet Şahin, Nuh Gönültaş, Gülen’in talimatı sonrası Tahşiye Grubu’na yönelik algı çalışmasını yazdıkları köşe yazılarından katkı sağladı” denildi. 

İşte Sabah gazetesinin yayımladığı o liste: 

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Bir dönem FETÖ'nün önde gelen isimlerinden olan Hüseyin Gülerce, daha sonra “pişman” olmuş ve FETÖ’ye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

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