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12.02.2018 21:40

Saakaşvili sınır dışı edildi

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Saakaşvili sınır dışı edildi
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna tarafından sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderildi...

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna tarafından sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderildi.

Ukrayna Sınır Servisi Sözcüsü Oleg Slobodyan, Mihail Saakaşvili'nin bugün uçakla Polonya'ya gönderildiğini bildirdi.

Slobodyan açıklamasında "Bu kişi Ukrayna topraklarında yasadışı olarak bulunuyordu ve bu nedenle tüm yasal prosedürlere uygun olarak geldiği ülkeye geri gönderildi" ifadelerini kullandı.

Saakaşvili'nin sosyal medya hesabında kaçırıldığı iddia edilmişti. Ukraynalı yetkililer ise gözaltına alındığını duyurmuştu.

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