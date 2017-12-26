Saadet Partisi'nden KHK'ya tepki

Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ‘terör eylemlerinde rol alan sivillerin cezai sorumluluğunun kaldırılmasına’ ilişkin madde tartışmaları beraberinde getirirken, söz konusu maddenin ilgili bölümü tepkilerin de odağına yerleşti.

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Anayasa Profesörü Mustafa Kamalak, ilgili maddenin devlet kuralları ile bağdaşmadığını söyledi. Kamalak, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin de denetim görevini yerine getirmek için hakkını kullanması gerektiğini kaydetti.

15 TEMMUZ GECESİ BÖLÜMÜ OLUMLU

İlgili maddenin tartışma konusu olan bölümünü Milli Gazete'ye değerlendiren Anayasa Uzmanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kamalak, "Sorumlu tutulamaz hükmü hukuk devletinin kuralları ile bağdaştırılamaz. Çıkacak birileri ‘teröristi öldürdüm’ der. Olmaz böyle bir şey” dedi.

KÜRESEL EMPERYALİZMİN İŞİNE GELİR

Kamalak, “Böyle bir düzenleme küresel emperyalizmin de işine yarar. Çünkü bu tür uygulamalar Türkiye’yi hızlı bir biçimde hukuk devletinin dışına çıkarır. Hukukun olmadığı yerde kaos olur. Millet birbirine düşer. Bu ülkemiz açısından kabul edilemez bir durumdur” ifadelerini kullandı.

AYM, SAHİP OLDUĞU İRADEYİ KULLANMALI

Kamalak, değerlendirmesinde Anayasa Mahkemesi’ne de bir göndermede bulunarak göreve çağırdı. Kamalak, “Kanaatimce Anayasa Mahkemesi bu KHK’ları ‘anayasanın hukuk devleti ilkesi’ bakımından denetleyebilmeliydi ama yazık ki AYM denetim hakkından kendi iradesiyle vazgeçmiş gözüküyor.” dedi.