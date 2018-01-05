Saadet Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş olsun ziyareti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yangın nedeniyle hasar gören Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na yanan makam odasını gösterdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yangın nedeniyle hasar gören Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na yanan makam odasını gösterdi.
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