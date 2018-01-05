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05.01.2018 21:25

Saadet Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş olsun ziyareti

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Saadet Partisi'nden Büyük Birlik Partisi'ne geçmiş olsun ziyareti
BBP Genel Merkezi çıkan yangın nedeniyle hasar görmüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  yangın nedeniyle hasar gören Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na yanan makam odasını gösterdi.

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