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29.01.2018 00:15

Saadet Partisi: Afrin'in bu kadar gündemde olması işkillendiriyor

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Saadet Partisi: Afrin'in bu kadar gündemde olması işkillendiriyor
Saadet Partisi'nden, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine başlatılan operasyona ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada 'Operasyonun bu kadar gündemde olması bizi işkillendiriyor' denildi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı harekata ilişkin “Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor" dedi.

DHA'nın aktardığı bilgiye göre, SP Antalya İl Başkanlığı tarafından genel seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla 'Ver elini Antalya' sloganıyla Nâzım Hikmet Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıya SP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Latif Öztek, Birol Aydın ve Antalya il yönetimi üyeleri ile yaklaşık 500 partili katıldı.

DIŞ POLİTİKAYA ELEŞTİRİLER

Toplantıda konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dış politikanın 'hallaç pamuğu'na döndüğünü söyledi. Aydın, “Ayarlarımız, hiç bu kadar bozulmamıştı. Ne sağcımız sağcı ne solcumuz solcu. Ne TSK ne polis teşkilatımız; cemaatlerimiz, muhafazakarlarımız herkes birbirine girdi. Her şeyle oynandı. Belirsizlik yaşıyoruz" diye konuştu.

Bir ay sonra ne ile karşılaşılacağı konusunda endişe olduğunu ifade eden SP'li Aydın, AKP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Aydın, “Hokkabazlık, dizilerle medyayla parayla yapılıyor. Dış politikada hiçbir şey yapılmadığı halde kahramanlık yapıldığı anlatılıyor" dedi.

"SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILDIĞINA İNANMAK İSTİYORUZ"

Afrin operasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, harekatı desteklediklerini söyledikten sonra “Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor. Afrin'e yöneldik. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye'nin karşısına dikilmiyor? YPG/PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor. Buna inanmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)

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