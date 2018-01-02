Rüzgar Erkoçlar'dan romantik paylaşım

Erkoçlar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "2. yeni yılımız... Geldiğin an bütün güzellikleri getirdin..Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın... Ömrüm,canım karım 2018 geçen senelerimizden deneyimlediğimiz deneyimlerden onları çözümsellediğimiz, aynı deneyimleri yaşamadığımız yeni deneyimlerden keyif aldığımız, sağlıklı bolluk içinde,aşk dolu huzurlu mutlu bır yıl olsun bizin için... Canım karım Tuğba'm..."
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