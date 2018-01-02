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02.01.2018 15:15

Rüzgar Erkoçlar'dan romantik paylaşım

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Rüzgar Erkoçlar'dan romantik paylaşım
27 Eylül'de Tuğba Beyazoğlu ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabından romantik bir fotoğraf paylaşarak yeni yıl mesajı yayınladı.

Erkoçlar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "2. yeni yılımız... Geldiğin an bütün güzellikleri getirdin..Beni dünyanın en mutlu adamı yaptın... Ömrüm,canım karım 2018 geçen senelerimizden deneyimlediğimiz deneyimlerden onları çözümsellediğimiz, aynı deneyimleri yaşamadığımız yeni deneyimlerden keyif aldığımız, sağlıklı bolluk içinde,aşk dolu huzurlu mutlu bır yıl olsun bizin için... Canım karım Tuğba'm..." 

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