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21.01.2018 03:15

Rusya'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle!

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Rusya'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle!
Rus senatör Klintseviç, Rusya’nın Suriye’yle diplomatik işbirliği yapacağını ve Birleşmiş Milletler’de (BM) Türkiye’nin Afrin’de başlattığı operasyonu sonlandırmasını talep edeceğini belirtti.

Sputnik- Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye'nin başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili olarak operasyonun Suriye topraklarında bir silahlı çatışmanın meydana gelmesi olasılığını dışlamadığını da kaydetti.

Klintseviç, Suriye ile Türkiye arasında bir silahlı çatışmanın başlaması durumunda Rusya'nın böyle bir çatışmaya katılmayacağını, böyle bir durumun mevcut anlaşmalarda öngörülmediğini ifade etti.

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