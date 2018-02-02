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02.02.2018 15:17

Rusya'dan seyahat uyarısı

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Rusya'dan seyahat uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın vatandaşlarına yaptığı yeni seyahat uyarısında yer verilen bazı ifadeler dikkat çekti. Bakanlık, seyahat uyarısında “ABD, dünya çapında Rus yolcuları avında” dedi.

ANKA - Russia Today kanalına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarına yönelik olarak yayımladığı seyahat uyarısında, “ABD’nin Rus vatandaşlarının gözaltına alınıp ABD’ye gönderilmesini sağlamak amacıyla dünya çapında Rus yolcuları avında olduğunu” söylüyor.

Bakanlığın, Rus yolcularına, “üçüncü ülkelerde Washington’un talebi üzerine gözaltına alınma tehdidi ve bunun ardından ABD’ye gönderilme olasılığı ile karşı karşıya oldukları” uyarısını yaptığı belirtiliyor.

Seyahat uyarısında, “ABD ve Rus otoriteleri arasında işbirliğinin iyileştirilmesi çağrılarımıza rağmen ABD’nin özel teşkilatları dünya çapında Rusları ‘avlamaya’ devam ediyor” denildikten sonra “Bu durum dikkate alarak Rus vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerini planlarken tüm riskleri dikkatle değerlendirmelerinde kuvvetle ısrar ediyoruz” ifadeleri de kullanıldı.

RUS VATANDAŞLARI “SİBER SUÇLARI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINIYOR”

Habere göre,  Bakanlık,  örnek olarak Rusların “İspanya, Letonya ve Yunanistan gibi ülkelerde siber suçları gerekçesiyle gözaltına alındıkları en az dört olayı zikretti. Bu arada, 2017 yılının başlarından bu yana yabancı ülkelerde 10’dan fazla Rus vatandaşının ABD’nin devreye girmesi üzerine gözaltına alındığı da belirtildi. 

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