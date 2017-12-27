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27.12.2017 15:35

Rusya'dan S-400 açıklaması... Tarih verdiler

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Rusya'dan S-400 açıklaması... Tarih verdiler
Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'ün açıklamaları Rus basının gündemine bomba gibi düştü.

Rus basınında, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'un, 'Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı' açıklaması yer aldı. 

Rus savunma şirketi Rostek'in başkanı Çemezov, Türkiye'nin dört S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödeyeceğini söyledi. Rusya savunma şirketi Rostek'in başkanı Sergey Çemezov, Kommersant gazetesine bir röportaj verdi.

Çemezov verdiği röportajda, Türkiye'nin 4 S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödeyeceğini belirtti. Çemezov'a göre bu ödemelerin yüzde 45'i peşin olarak, yüzde 55'i ise Rusya'dan alınan kredi ile yapılacak.

Pazarlıkların tamamlandığını ve işlemlerin son dökümanların onaylanması aşamasında olduğunu belirten Çemezov, S-400'lerin ilk teslimatını 2020 yılının Mart ayında yapılmasının planlandığını belirtti.

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