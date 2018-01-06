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07.01.2018 06:15

Rusya'dan flaş Suriye açıklaması

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Rusya'dan flaş Suriye açıklaması
Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, son 24 saat içinde İdlib bölgesinde ve Şam’ın civar yerleşimlerinde bireysel ateşkes ihlallerinin tespit edildiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Merkezden yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde İdlib bölgesinde ve Şam’ın civar yerleşimlerinde bireysel ateşkes ihlalleri tespit edildi. Gerilimi azaltma bölgelerinde durum genel olarak stabil kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada ayrıca Halep bölgesinde el-Vasıta yerleşiminin ateşkese katılmasıyla ilgili anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.

Humus, Halep, Şam, Hama ve el Kuneytra bölgelerinde silahlı muhalif gruplarla ateşkese katılmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği bildirilen açıklamada, son 24 saat içinde toplam 122 sivilin Deyr ez Zor, Halep ve Humus’taki evlerine geri döndüğü ifade edildi.

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