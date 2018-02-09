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09.02.2018 03:25

Rusya'dan Elon Musk'a: Harika bir numaraydı!

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Rusya'dan Elon Musk'a: Harika bir numaraydı!
Elon Musk'ın uzaya Tesla aracı göndermesine Rusya'dan bomba tepki geldi. Rusya, Elon Musk'a verdiği cevapta, "Harika bir numaraydı" dedi.

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un sözcüsü, Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderilen spor arabanın harika bir pazarlama numarası olduğunu söyledi.

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, milyarder girişimci Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle uzaya göndermesiyle ile ilgili bir açıklama yaptı. Ajans sözcüsü Igor Burenkov bunun 'harika bir pazarlama numarası' olduğunu söyledi.

"MÜKEMMEL BİR NUMARAYDI"

Burenkov yaptığı açıklamada, "Asıl nokta bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketlerin olması. Uzaya gönderilen roket değersiz bir model değil. Taşıdığı yükü kaybettiği için ise kimse üzülmeyecek. Ama spesifik bir motorlu taşıt. Birşeylerin işletmeyi büyütmesi gerekiyor. Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı." ifadelerini kullandı. Amerikan SpaceX şirketi, 6 Şubat'ta şimdiye kadar üretilmiş en güçlü roket olan Falcon Heavy'i içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti.

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