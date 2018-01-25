Rusya'dan domates sevkiyatı açıklaması

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı, 5 Türk şirketine daha domates sevkiyatı yapma izni verilebileceğini açıkladı.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), 5 Türk şirketine daha Rusya’ya domates sevkiyatı yapma izni verilebileceğini ve bu konunun önümüzdeki hafta değerlendirmeye alınacağını duyurdu. Rusya'nın Türkiye'den beş şirkete daha domates ihracat yetkisi verebileceği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rosselhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'ya domates ihraç etmek isteyen işletmelere yapılan teftiş sırasında oluşturulan dosyaların bir kısmının incelendiğini belirtti.

Gelecek hafta konuya ilişkin kararlarını açıklayacaklarını ifade eden Melano, "Türkiye'den 5 şirkete daha domates ihraç etme hakkı tanımanın mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, geçen yıl kasım ayında dört Türk firmasından toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.