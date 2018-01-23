Rusya’dan dikkat çeken S-400 hamlesi

Frants Klintseviç, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının, TSK’nin harekat düzenlediği Suriye’nin Afrin bölgesindeki “durumu etkilemeyeceğini” söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının, TSK’nin harekat düzenlediği Suriye’nin Afrin bölgesindeki “durumu etkilemeyeceğini” söyledi.

Rus basınına demeç veren Frants Klintseviç, Türkiye’ye satılacak S-400 füze savunma sistemlerinin Türk hava sahasını korumak için gerekli olduğunu belirterek, S-400 sevkiyatının Afrin’deki “durumu etkilemeyeceğini” kaydetti.

Klintseviç, “Türkiye’ye sattığımız S-400’ler, Türk hava sahasının güvenliğini sağlayacak. Kaldı ki Kürtlerin uçakları yok. S-400’ler Afrin’deki durumu hiçbir şekilde etkilemeyecek” şeklinde konuştu.

Sputnik, bu konudaki haberinde, “Rus senatör, S-400’lerin bugün eşsiz, dünyanın en iyi ve en kusursuz sistemi olduğunu sözlerine ekledi” dedi.

DAHA FAZLA S-400 SEVK EDİLDİ

Rus ordusunun Suriye’ye daha çok S-400 hava savunma bataryası sevkettiği bildirildi.